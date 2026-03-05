Wiesbaden - Der Dienstleistungssektor in Deutschland hat im Jahr 2025 real 2,1 Prozent und nominal 3,9 Prozent mehr Umsatz erwirtschaftet als im Jahr 2024. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Donnerstag mit. Im ersten Halbjahr 2025 stieg der reale Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,4 Prozent. In der zweiten Jahreshälfte betrug der Zuwachs gegenüber dem Vorjahreszeitraum 1,9 Prozent.



Den größten realen Umsatzanstieg im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr verzeichneten der Bereich Information und Kommunikation mit einem Zuwachs von 4,5 Prozent, gefolgt vom Grundstücks- und Wohnungswesen mit einem Plus von 2,5 Prozent. In den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen sowie im Bereich Verkehr und Lagerei stiegen die Umsätze um 2,2 Prozent beziehungsweise 1,3 Prozent. In den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen fiel der reale Zuwachs mit +0,7 Prozent moderater aus.



Im Dezember 2025 erwirtschaftete der Dienstleistungssektor kalender- und saisonbereinigt real 0,8 Prozent weniger Umsatz als im November 2025. Nicht preisbereinigt sank der Umsatz ebenfalls um 0,8 Prozent. Verglichen mit dem Vorjahresmonat Dezember 2024 sanken die kalender- und saisonbereinigten Umsätze real um 1,3 Prozent, während sie nominal um 0,2 Prozent stiegen.





