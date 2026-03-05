Verteilt auf mehr als 80 Dächern von Gebäuden, die zu der Wohnungsbaugenossenschaft Treptow Nord gehören, hat das Hamburger Unternehmen die Photovoltaik-Anlage installiert. Nun bietet es den Bewohnern den Solarstrom vom eigenen Dach mit einem speziellen Tarif an, der etwa 30 Prozent unter dem Grundversorgerpreis liegen soll. Die Mieter können künftig günstig Solarstrom vom eigenen Dach beziehen. Foto: Calor Energy Calor Energy will in Berlin eine Photovoltaik-Mieterstrom-Anlage mit insgesamt mehr als fünf Megawatt Leistung realisieren. Dazu wird das Hamburger Unternehmen auf insgesamt 80 Gebäuden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland