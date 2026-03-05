Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag die Erholung vom Vortag abgebrochen und ist mit Verlusten in den Handel gestartet. Das beherrschende Thema bleibt der Iran-Krieg und die damit sehr unsichere Lage im arabischen Raum. Auch die US-Vorgaben geben kaum Unterstützung. Vage Zeitungsberichte über die Bereitschaft des Iran zum Ende des Kriegs liessen ein wenig Hoffnung aufkommen, unterm Strich zieht der Krieg aber immer weitere Kreise. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
