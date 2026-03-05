In der deutschen Gigafactory von Tesla sind die Stimmen nach der Betriebsratswahl ausgezählt. iste um die aktuelle Betriebsratsvorsitzende Michaela Schmitz namens Giga United konnte fast 41 Prozent der Stimmen erzielen, die IG Metall kommt auf 31 Prozent. Gerade für die größte deutsche Gewerkschaft im Metall-Bereich ist die umstrittene und im Vorfeld stark aufgeladene Betriebsratswahl in der deutschen Tesla-Fabrik in Grünheide nicht gut gelaufen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net