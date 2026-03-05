EQS-Ad-hoc: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Dividende

Steyr Motors AG: Vorschlag einer Dividende von EUR 0,25 je Aktie



05.03.2026 / 09:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Steyr, Österreich, 5. März 2026 - Vorstand und Aufsichtsrat der Steyr Motors AG haben heute beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,25 je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen.

Die Einzelheiten des Beschlussvorschlags werden gesondert und rechtzeitig vor der ordentlichen Hauptversammlung der Steyr Motors AG, die am 10. April 2026 stattfinden wird, veröffentlicht werden. Die endgültige Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns obliegt der Hauptversammlung.

Der Jahresabschluss der Steyr Motors AG für das Geschäftsjahr 2025 wird am 6. März 2026 unter www.steyr-motors.com veröffentlicht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steyr Motors AG

Investor Relations

Phone: +436766222367

E-mail: ir@steyr-motors.com

www.steyr-motors.com

Pressekontakt

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Phone: +49 89 125 09 0333

E-mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Rechtlicher Hinweis:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Steyr Motors AG dar.

Diese Mitteilung enthält Informationen, die gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung) zu veröffentlichen sind.

Die Veröffentlichung dieser Mitteilung erfolgt im Auftrag der Steyr Motors AG durch Julian Cassutti (CEO).