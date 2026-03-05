Bern - In der Schweiz hat sich die Arbeitslosigkeit im Februar kaum verändert. Während die Zahl der als arbeitslos gemeldeten Personen leicht zurückging, verharrte die Arbeitslosenquote auf dem Stand des Vormonats. Schweizweit waren Ende Februar 151'076 Personen in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos gemeldet, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte. Das waren 1204 Personen weniger als im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
