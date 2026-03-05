Das japanische Technologieunternehmen Kanadevia verkauft zum 1. Juli 2026 seine Aktivitäten im Bereich Festkörperbatterien an den japanischen Autohersteller Suzuki. Kanadevia entwickelt bereits seit 20 Jahren Festkörper-Lithium-Ionen-Batterietechnologien. Kanadevia firmierte bis zum 1. Oktober 2024 unter dem Namen Hitachi Zosen Corporation. Die Namensänderung sollte den Wandel von einem Schiffbau- und Schwerindustrieunternehmen hin zu einem Anbieter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
