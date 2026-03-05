© Foto: Stefan Puchner/dpaDer Getriebehersteller Renk glänzt mit Rekordzahlen, angetrieben von starker Nachfrage aus dem Rüstungssektor. Umsatz, Ebit und Dividende steigen. Doch was erwartet das Unternehmen 2026? Rüstungsnachfrage lässt Renk in 2025 erblühen: Der Getriebehersteller verzeichnete mit einem Umsatz von 1,37 Milliarden Euro einen Anstieg von fast 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Maßgeblich für den Erfolg war das boomende Rüstungsgeschäft, das als Wachstumstreiber fungierte. Das Unternehmen konnte zudem das bereinigte Ebit um 21,7 Prozent auf 230 Millionen Euro steigern, was die eigenen Erwartungen sowie die Marktschätzungen nahezu erfüllte. Besonders stark lief der Panzer-Bereich Vehicle Mobility …Den vollständigen Artikel lesen
