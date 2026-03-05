FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Bankhaus Metzler hat das Kursziel für Adidas von 272 auf 245 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Felix Dennl passte sein Bewertungsmodell am Donnerstag an die Jahresbilanz für 2025 und höhere geopolitische Risiken an. Die Telefonkonferenz des Sportartikelherstellers bezeichnete er als beruhigend./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:00 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A1EWWW0
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:00 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A1EWWW0
© 2026 dpa-AFX-Analyser