Das Geschäftsjahr 2025 schloss weitgehend wie erwartet ab. Der Umsatz im Q4 übertraf leicht die Konsensschätzungen, während das bereinigte EBIT den Erwartungen entsprach, mit einer starken Marge von 20,4 %. Der Auftragsbestand stieg auf einen Rekordwert von 6,7 Mrd. EUR, was eine starke Planbarkeit unterstützt. Der niedrigere Auftragseingang im Q4 spiegelt hauptsächlich zeitliche Verschiebungen in das Jahr 2026 wider, anstatt einer schwächeren Nachfrage. Während der Verteidigungssektor weiterhin der strukturelle Wachstumstreiber bleibt, betrachten wir die Markterwartungen für einen Auftragseingang von über 3,4 Mrd. EUR in 2030 als ambitioniert, angesichts der Risiken im Plattformmix, der Zyklizität bei Ausschreibungen und des schrittweisen Wandels hin zu radbetriebenen Land-Systemen, in denen RENK weniger exponiert ist. Mit den Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2025 und der Guidance für 2026, die im Großen und Ganzen mit dem Consensus übereinstimmen, liegt der Fokus nun auf der Dynamik bei Ausschreibungen, Exportgenehmigungen und dem Plattformmix. Nach der jüngsten Kursstärke nach der Eskalation im Iran stufen wir die Aktie jedoch auf SELL (von HOLD) herab, mit einem unveränderten Kursziel von 53,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/renk-group-ag





© 2026 mwb research