Die scharfen Rücksetzer zum Beginn des Februars konnte die Amazon-Aktie während der vergangenen Wochen gut relativieren. Mit dem Rückschlag zum Unterstützungslevel um 200 US$ beruhigte sich der Verkaufsdruck und seither glückte die Stabilisierung. Durch die Zugewinne im Mittwochshandel gelang dann schließlich auch die Rückkehr über den Widerstand von 212,80 US$. Fundamentale Gründe dafür finden sich auch hier im heutigen Artikel. Der Anfang ist gemacht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
