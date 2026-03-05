Jedes zweite gebrauchte Solarmodul ist für eine erneute Nutzung geeignet. Das Braunschweiger Startup Better Sol nutzt ein KI-basiertes Testsystem, um eine detaillierte Leistungsprognose zu erstellen und die elektrische Sicherheit ausgemusterter PV-Module zu überprüfen. Das Braunschweiger Startup Better Sol hat ein Verfahren zur Rettung gebrauchter, aber noch leistungsfähiger Solarmodule entwickelt. Das soll deren Abfallmenge reduzieren und eine vorzeitige Entsorgung verhindern Die Deutsche Bundesstiftung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
