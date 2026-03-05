Die Jury des Adolf-Goetzberger-Preises hat Ulrich Leibfried für die Entwicklung des Solink-PVT-Wärmepumpenkollektors ausgezeichnet. Der Wärmepumpenkollektor kombiniert effizient die thermische und elektrische Nutzung der Solarenergie in einem Bauteil. Der mit 25.000 Euro dotierte Adolf-Goetzberger-Preis 2026 geht in diesem Jahr an Ulrich Leibfried, Geschäftsführer des Unternehmens Consolar. Die Jury zeichnet die Entwicklung des Solink-PVT-Wärmepumpenkollektors aus, eines integrierten Systems, das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
