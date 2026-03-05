© Foto: Nikolas Kokovlis - picture alliance / NurPhotoNvidia stoppt laut einem Medienbericht die Produktion seiner H200-Chips für China und verlagert die Kapazitäten. Das sendet ein klares Signal an Investoren.Der US-Chiphersteller Nvidia hat die Produktion seiner H200-KI-Chips für den chinesischen Markt gestoppt. Das berichtet die Financial Times unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Demnach verlagert Nvidia Fertigungskapazitäten beim taiwanischen Auftragsfertiger TSMC von den H200-Chips auf die nächste Hardware-Generation mit dem Namen Vera Rubin. Reuters konnte den Bericht zunächst nicht unabhängig bestätigen. Weder Nvidia noch TSMC reagierten umgehend auf Anfragen der Nachrichtenagentur. Trotz US-Lizenzen kein …Den vollständigen Artikel lesen
