Dübendorf - Der Krankenversicherer Helsana hat 2025 erneut mehr Prämien eingenommen und neue Kundinnen und Kunden dazugewonnen. Belastet wurde das Ergebnis aber durch eine geringere Anlageperformance sowie eine leicht verschlechterte Schaden-Kosten-Quote, wodurch der Reingewinn sank. Der Krankenversicherer konnte 2025 das Prämienvolumen mit einem Plus von 8,6 Prozent auf 8,96 Milliarden Franken steigern, wie den am Donnerstag veröffentlichten Jahresergebnissen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab