Bern - Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) hat die Probleme im neu eingeführten IT-System grösstenteils behoben. Zumindest für anspruchsberechtigte Personen konnten die Arbeitslosenkassen die Taggelder auszahlen, wie das Seco am Donnerstag mitteilte. Verzögerungen gibt es noch bei Neubezügern. Am 6. Januar führte das Seco für die Arbeitslosenkassen das Auszahlungssystem Asal 2.0 ein und kämpfte in der Folge mit erheblichen Störungen und Verzögerungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab