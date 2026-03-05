Satte 33 Prozent hat die Aktie von The Trade Desk seit dem Jahresbeginn bis zum Handelsschluss am Mittwochabend verloren. Doch am Donnerstag dreht das Papier mächtig auf: 18 Prozent stehen vorbörslich zu Buche. Grund: Ein heißes Gerücht rund um eine Kooperation mit OpenAI, das die Aktie nun wachküsst.Laut eines Berichts von The Information hat OpenAI frühe Gespräche mit The Trade Desk geführt. Ziel sei eine mögliche Zusammenarbeit beim Verkauf von Werbung. Demnach prüft der ChatGPT-Entwickler aktuell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär