Die Aktie von Airbus meldet sich nach der Korrektur in den vergangenen Wochen am heutigen Donnerstag als Top-Gewinner im DAX zurück. Die Aktie gewinnt gegen Mittag gut zwei Prozent und rangiert damit vor Symrise und MTU Aero Engines auf Platz 1 im deutschen Leitindex. Beflügelt wird die Aktie von einem positiven Analystenkommentar.Die US-Bank Citigroup hat ihre Einschätzung für Airbus nach oben korrigiert. Das Kursziel wurde von 208 auf 217 Euro erhöht, gleichzeitig stuften die Analysten die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
