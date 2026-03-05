München (ots) -Was passiert, wenn man ohne Geld und ohne Handy in der vietnamesischen Millionenmetropole Hanoi ausgesetzt wird? Mit dieser nervenaufreibenden Herausforderung startet die preisgekrönte Abenteuershow "THE RACE" am Sonntag, 8. März, kostenlos auf Joyn.Fünf Creator-Teams wollen von Hanoi aus möglichst schnell zum unbekannten Ziel gelangen. Dazu überreicht "THE RACE-Erfinder" Dave an jedes Zweier-Team zwei Schriftrollen mit entscheidenden Hinweisen auf den unbekannten Zielort. Doch statt einer klaren Ortsangabe steht darauf ein Text auf Vietnamesisch. Sind es Koordinaten? Hinweise? Zahlen und Daten? Ohne Geld, ohne Handy, nur mit dem Nötigsten am Körper stürzen sich die Teams ins Rennen - ab jetzt zählt ausschließlich Teamwork. "Und was machen wir jetzt damit?", fragt Essow (essow_ucg) ratlos mit der Schriftrolle in der Hand. "Ich glaube, das sind Koordinaten!", vermutet sein Team-Partner JP (jpdondada). Wer entschlüsselt die Hinweise zuerst? Wer beweist den besten Instinkt im Chaos einer Millionenmetropole? Und welches Team erreicht als erstes das geheimnisvolle Ziel von "THE RACE"?Diese Creator:innen wollen beweisen, dass sie am schnellsten Südostasien durchqueren:- OT (IG: itsotti) & Hellge (hellgetogo)- JP (jpdondada) & Essow (essow_ucg)- Falk (falkventures) & Adrian (adrian_schnell)- Magda (magdamacht_) & Franz (franzimauto)- Kodiak (kodiakgeo)& JerryVsan (jerryvsan)Die neue Staffel von "THE RACE" wird erstmals von studio flitz, einer Tochterfirma der ProSiebenSat.1 Media SE, produziert.Thomas Münzner, Geschäftsführer studio flitz: "'THE RACE' steht für schnelles und adrenalinreiches Abenteuer, Authentizität und unvorhersehbare Dynamiken. Mit der Team-Staffel heben wir bei studio flitz zusammen mit dem Formaterfinder DAVE The RACE auf ein neues Level - emotionaler, intensiver und relevanter als je zuvor.""THE RACE"-Erfinder David "Dave" Henrichs gewinnt im Oktober 2025 den Blauen Panther in der Kategorie Entertainment. Die Jury sagt in der Begründung: "'The Race' ist ein mitreißendes Reality-Experiment, das Spannung mit Strategie und Emotionen verbindet. Was dieses Format zu besonders macht, ist die perfekte Balance zwischen packendem Entertainment und authentischen Momenten.""THE RACE", Staffel 3, ab Sonntag, 8. März, wöchentlich zwei neue Folgen kostenlos auf JoynPressekontakt:Luisa HollmannContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1185email: luisa.hollmann@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: isabella.toennes@seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6229507