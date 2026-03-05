NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. "Alles in Ordnung im schwachen Konjunkturumfeld", schrieb Annick Maas am Donnerstag mit Blick auf vorgelegte Zahlen und den für 2026 gegebenen Ausblick des Werbekonzerns./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007493991
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007493991
© 2026 dpa-AFX-Analyser