Wenn das geplante Gebäudemodernisierungsgesetz so kommt, wie es die Regierungskoalition in ihren Eckpunkten vorgestellt hat, sinken die Treibhausgasemissionen Deutschlands deutlich langsamer als nötig. Das hat eine Studie des Öko-Instituts ergeben. Die kürzlich von der Regierungskoalition vorgelegten Eckpunkte für ein neues Gebäudemodernisierungsgesetz (GMG) führen zu Rahmenbedingungen, die die Treibhausgasemissionen deutlich steigern und somit die Abweichung von dem gesetzlichen Klimaziel weiter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
