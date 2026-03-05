Highlights

- Die Überprüfung der Umweltverträglichkeitserklärung für das Nickelprojekt Crawford durch die Bundesbehörden ist abgeschlossen

- Die Umweltverträglichkeitsprüfung auf Bundesebene wurde eingeleitet, die Genehmigungsentscheidung wird für Sommer 2026 angestrebt

TORONTO, 5. März 2026 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (- https://www.commodity-tv.com/play/nickel-boom-2026-why-canada-nickel-is-now-becoming-the-game-changer-outside-indonesia/ -) freut sich bekannt zu geben, dass die kanadische Umweltverträglichkeitsprüfungsbehörde ("IAAC") nach Bestätigung des Abschlusses der Umweltverträglichkeitserklärung offiziell mit der Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß dem Bundesgesetz über Umweltverträglichkeitsprüfungen ("das Gesetz") für das Nickelprojekt Crawford ("Crawford", "das Projekt") des Unternehmens begonnen hat.

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: "Mit dem Eintritt in die Phase der Folgenabschätzung für Crawford konzentrieren wir uns weiterhin darauf, das Projekt mit derselben Transparenz und Zusammenarbeit voranzutreiben, die uns bis hierher gebracht haben. Der Abschluss der Phase der Umweltverträglichkeitserklärung ist ein wichtiger Meilenstein, und wir schätzen die gründliche Prüfung durch die IAAC und die wertvollen Beiträge der Bundes- und Provinzbehörden, der indigenen Nationen und der Öffentlichkeit. Dank der kooperativen, parallelen Bearbeitung zusammen mit der IAAC gehen wir davon aus, dass wir bis zum Sommer 2026 die Genehmigungsentscheidung der Bundesbehörden erhalten werden. Wir sind weiterhin entschlossen, bei diesem wichtigen nächsten Entwicklungsschritt eng mit allen Interessengruppen und Rechteinhabern zusammenzuarbeiten."

Am 22. November 2024 reichte Canada Nickel seine Umweltverträglichkeitserklärung für Crawford bei der IAAC ein. Nach einer öffentlichen Kommentierungsphase und einer technischen Prüfung unter Beteiligung von Bundes- und Provinzbehörden, indigenen Völkern und der Öffentlichkeit gab die IAAC am 30. Mai 2025 Kommentare ab, in denen sie zusätzliche Informationen für die Fertigstellung der Umweltverträglichkeitsprüfung anforderte.

Canada Nickel reichte seine Antworten auf die Kommentare der IAAC am 30. Dezember 2025 ein. Die IAAC hat mitgeteilt, dass die bereitgestellten Informationen zusammen mit der ursprünglichen Umweltverträglichkeitserklärung die Anforderungen von Unterabschnitt 19(1) des Gesetzes erfüllen. Am 3. März 2026 veröffentlichte die IAAC eine Mitteilung im kanadischen Umweltverträglichkeitsregister, mit der die Phase der Umweltverträglichkeitserklärung offiziell beendet und die Phase der Umweltverträglichkeitsprüfung eingeleitet wurde.

Pierre-Philippe Dupont, Vice President of Sustainability, sagte: "Der Übergang in die Phase der Folgenabschätzung ist ein wichtiger Schritt für Crawford und baut auf der umfangreichen technischen Arbeit, der Umweltplanung und der Einbindung der indigenen Bevölkerung auf, die bisher in Crawford geleistet wurde. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, sicherzustellen, dass das Projekt den höchsten Umweltstandards entspricht und gleichzeitig zur Strategie für kritische Mineralien und zu den Klimazielen von Canada beiträgt."

Die IAAC wird einen Entwurf für einen Bericht zur Folgenabschätzung und mögliche Auflagen auf der Grundlage der von Canada Nickel bereitgestellten Informationen und der Beiträge von Bundes- und Provinzbehörden, indigenen Völkern und der Öffentlichkeit erstellen. Der Berichtsentwurf wird die vorläufigen Schlussfolgerungen der IAAC zu möglichen nachteiligen Auswirkungen innerhalb des Zuständigkeitsbereichs des Bundes und zur Frage enthalten, ob solche Auswirkungen wahrscheinlich erheblich sein werden. Der Berichtsentwurf und die möglichen Auflagen werden vor der Fertigstellung und Vorlage beim Minister für Umwelt, Klimawandel und Natur zur öffentlichen Stellungnahme freigegeben, um eine Entscheidung gemäß dem Gesetz zu ermöglichen.

Das Crawford-Nickel-Projekt, das sich im Critical Minerals Corridor von Ontario befindet, wird voraussichtlich eines der größten Nickelsulfid-Projekte weltweit sein und hat das Potenzial, die Entwicklung eines CO2-freien Industrieclusters im Timmins Nickel District zu unterstützen. Canada Nickel konzentriert sich weiterhin auf eine verantwortungsvolle Entwicklung, sinnvolle Partnerschaften mit indigenen Völkern und die Schaffung langfristiger wirtschaftlicher Vorteile für Ontario und Kanada.

Über Canada Nickel Company

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickelsulfidprojekten voran, um Nickel für den schnell wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Edelstahl bereitzustellen. Canada Nickel Company hat in mehreren Ländern die Eintragung der Marken NetZero Nickel, NetZero Cobalt und NetZero Iron beantragt und arbeitet an der Entwicklung von Verfahren zur Herstellung von CO2-neutralen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten. Canada Nickel bietet Investoren die Möglichkeit, in Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko zu investieren. Canada Nickel ist derzeit durch sein zu 100 % im Besitz befindliches Flaggschiffprojekt Crawford Nickel-Cobalt Sulphide im Herzen des produktiven Bergbaugebiets Timmins-Cochrane vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby

CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

Medienanfragen bitte an:

Melanie Paradis

Präsidentin, Texture Communications

E-Mail: melanie@yourtexture.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sydney Oakes

Direktor für indigene Beziehungen und öffentliche Angelegenheiten, Canada Nickel Company

E-Mail: sydneyoakes@canadanickel.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als "zukunftsgerichtete Informationen" gelten können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem die Ergebnisse hinsichtlich des Zeitpunkts des Baubeginns, der voraussichtliche Zeitplan für die Erteilung der Genehmigungen, die Studie zu den wirtschaftlichen Auswirkungen in Bezug auf Crawford (einschließlich des gesamten wirtschaftlichen Beitrags, der Schaffung von Arbeitsplätzen und der Generierung von Steuereinnahmen), das Potenzial von Crawford und anderen Projekten des Unternehmens, die Erteilung von Genehmigungen, Partnerschaften mit indigenen Völkern, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, sowie unternehmerische und technische Ziele. Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem: künftige Preise und das Angebot an Metallen, die künftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die notwendigen Mittel zur Deckung der Ausgaben für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks aufzubringen, (bekannte und unbekannte) Umweltverbindlichkeiten, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen, Nicht-Erlangung behördlicher oder Aktionärsgenehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83269Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83269&tr=1



