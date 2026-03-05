Bern - Skyguide fliegt nach einem Verlustjahr wieder in die Gewinnzone. Höhere Tarife sorgten 2025 für schwarze Zahlen, während die Flugsicherung einen neuen Verkehrsrekord im Schweizer Luftraum bewältigte. Nach einem Verlust von 18,9 Millionen Franken im Vorjahr hat Skyguide das Geschäftsjahr 2025 mit einem Gewinn von 55,2 Millionen Franken abgeschlossen, wie die Schweizer Flugsicherung Skyguide am Donnerstag mitteilte. Hauptgrund für das positive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
