© Foto: pixabayEin schwacher Konsum im China wirkt sich auch auf den chinesischen E-Commerce-Riesen aus: der Umsatz klettert zweistellig, die Margen werden aber schmaler.Das Unternehmen veröffentlichte am Donnerstag seine Geschäftszahlen. Dabei bildet sich Chinas verhaltene Konsumnachfrage deutlich bei den Geschäftszahlen von JD.com ab. Der Umsatz von 50,4 Milliarden US-Dollar (Plus 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) verfehlte die Schätzungen der Analysten um 750 Millionen US-Dollar. Der Non-GAAP-EPAS im 4. Quartal liegt mit 0,08 US-Dollar um 0,02 US-Dollar unter den Erwartungen. Für das abgelaufene Quartal meldete JD Retail einen operativen Gewinn von 9,8 Milliarden RMB (1,4 Milliarden US-Dollar), …Den vollständigen Artikel lesen
