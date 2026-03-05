Nach einer Phase erheblicher Kursverluste hat die Bayer-Aktie am Mittwoch eine wichtige Stabilisierung erfahren. Ein US-Gericht in St. Louis, Missouri, erteilte die vorläufige Genehmigung für einen milliardenschweren Sammelvergleich, mit dem der Konzern die jahrelangen Rechtsstreitigkeiten um den Unkrautvernichter Roundup (Glyphosat) beilegen will. Die Nachricht wirkte als dringend benötigter Puffer, nachdem das Papier infolge eines verhaltenen Geschäftsausblicks ...Den vollständigen Artikel lesen ...
