- BARCLAYS CUTS VISTRY TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 432 (715) PENCE - BERENBERG CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3900 (4200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 600 (610) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 2300 (2000) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 580 (450) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES WHEATON PRECIOUS METALS TARGET TO 13300 (12100) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 5717 (5847) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES INCHCAPE PRICE TARGET TO 1330 (1115) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DOMINO'S PIZZA TO 'SELL' - PRICE TARGET 175 (235) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS KELLER GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2200 (1660) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS VISTRY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 600 (803) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES CAIRN HOMES TARGET TO 245 (200) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 175 (170) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 3723 (3280) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 200 (195) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS SIG PLC PRICE TARGET TO 9.40 (9.60) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES ENQUEST TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 25 (11) PENCE - RBC CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 305 (325) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 550 (500) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES OSB GROUP PRICE TARGET TO 800 (775) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1025 (1425) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SOFTCAT TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 1225 (1450) PENCE
