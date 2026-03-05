Der Kurs der BASF-Aktie ist zuletzt wieder deutlch zurückgekommen. Doch Goldman Sachs rät jetzt zum Einstieg bei dem DAX-Dividendentitel. Was Anleger in Sachen Timing beachten sollten. Der Aktienkurs von BASF schwankt derzeit zwischen Hoffnung und Skepsis. Während Goldman Sachs die Bewertung der Aktie attraktiv findet und jetzt zum Kauf rät, sprechen schwache Geschäftszahlen, geopolitische Risiken und das aktuelle Chartbild eher für etwas mehr Geduld. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
