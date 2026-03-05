NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Outperform" belassen. Die Experten suchten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse der globalen Konsumgüterbranche nach den Aktienmarktgewinnern im Zuge der Fußballweltmeisterschaft 2026. Im Sportartikelbereich sehen sie Nike und Adidas vorne. Sie sponsern nicht nur die Top Ten der populärsten Fußballer, sondern auch die Top Five der wahrscheinlichsten WM-Sieger. Puma habe zwar eine lange Fußballhistorie und rüste ebenfalls sieben Teams aus, sei allerdings auf dem US-Markt eher schwach und ohnehin mitten im Markenumbruch./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:36 / UTC



ISIN: DE0006969603





