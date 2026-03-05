Mit ihrer strategischen Kooperation wollen sie künftig sicherstellen, dass Photovoltaik-Anlagen systematisch mit Batteriespeichern kombiniert werden. In den kommenden drei Jahren soll so eine Projektpipeline von mehr als 200 Megawatt Photovoltaik mit rund 150 Megawatt Speicherleistung realisiert werden. Die Terra One Climate Solutions GmbH und die Consilium Gruppe AG sind eine strategische Partnerschaft eingegangen. Ihr Ziel sei es, Photovoltaik-Anlagen systematisch mit Batteriespeichern zu kombinieren und die Speicherflexibilität über eine integrierte Multi-Market-Strategie an den Strommärkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
