Zug - Beim Hautpflege-Konzern Galderma laufen die Geschäfte rund. Das gilt sowohl für das zurückliegende Geschäftsjahr als auch das bereits begonnene 2026. Eine entscheidende Rolle spielt dabei auch das noch recht frisch lancierte Nemluvio. Es erweist sich als Milliarden-Treiber. Mit den am Donnerstag vorgelegten Jahreszahlen hat Galderma die eigene Prognose erfüllt und lag damit auch im Rahmen der Analysten-Schätzungen. So steigerte das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab