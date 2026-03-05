Das Softwareunternehmen Node Energy weist darauf hin, dass ab diesem Jahr die Redispatch-Abrechnung direkt zwischen dem Anlagenbetreiber der Erneuerbaren-Energien-Anlage mit dem Netzbetreiber erfolgt. Mit der Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes zum 23. Dezember 2025 steht die Redispatch-Abrechnung nach Einschätzung des Softwareunternehmens Node Energy vor einem strukturellen Umbruch. Die bislang undurchsichtige Zahlungskette werde aufgebrochen und die Verantwortung ab 2026 operativ wie finanziell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver