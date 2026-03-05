© Foto: Rogelio V. Solis - APAm Donnerstag prognostizierte Kroger verhaltene Umsätze und Gewinne für das Gesamtjahr. CEO Greg Foran macht dafür das schwache Konsumumfeld in den USA verantwortlich.CEO Foran ist ehemaliger US-Chef von Walmart, Analysten der Wall Street hatten seine Ernennung im vergangenen Monat begrüßt. Kroger rechnet für 2026 mit einem Wachstum des flächenbereinigten Umsatzes (ohne Kraftstoffe) zwischen 1 und 2 Pozent, wobei der Mittelwert unter den Erwartungen eines Wachstums von 2 Prozent liegt. Auch Wettbewerber Walmart hatte mit einem konservativen Jahresausblick seinen Geschäftsbericht eröffnet. Experten meinen, dass dies momentan die fragile Lage der US-Verbraucher widerspiegeln würde. Der …Den vollständigen Artikel lesen
