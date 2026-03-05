SuperCom Ltd. (NASDAQ: SPCB) ist eine der spannendsten, aber auch risikoreichsten Small-Cap-Aktien im Bereich Public Safety. Das israelische Unternehmen mit Sitz in Tel Aviv hat eine bewegte Vergangenheit - inklusive Phasen kurz vor der Insolvenz und mehreren Kapitalerhöhungen. Doch seit dem strategischen Fokus auf elektronische Überwachungslösungen (Electronic Monitoring / EM) hat sich das Blatt gewendet: Der neue Geschäftsbereich wächst explosionsartig, das Unternehmen ist erstmals seit Jahren nachhaltig profitabel und gewinnt Auftrag um Auftrag. Der neue Wachstumsmotor: Moderne elektronische Fußfesseln Frühere Geschäftsfelder wie biometrische Identifikation spielen heute nur noch eine untergeordnete Rolle. Im Zentrum steht heute die PureSecurity Suite mit Produkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
