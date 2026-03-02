In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Lothar Albert und Philipp Haas die aktuelle Börsenlage und beleuchten ...
|4,980
|5,150
|13:47
|5,050
|5,100
|13:33
Aktuelle Nachrichten
|13:06
|JSC Kaspi.kz: Kaspi.kz 4Q & FY 2025 Financial Results
ALMATY, Kazakhstan, March 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Joint Stock Company Kaspi.kz ("Kaspi.kz", "we") (Nasdaq:KSPI) today published its unaudited consolidated IFRS financial results for the quarter...
|13:01
|Trader-Interview mit Lothar Albert und Philipp Haas: Kaspi, UP Fintech Holding, Rightmove, SuperCom
In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Lothar Albert und Philipp Haas die aktuelle Börsenlage und beleuchten ..
|13:00
|Joint Stock Co Kaspi.kz - 6-K, Report of foreign issuer
|Fr
|Joint Stock Company Kaspi.kz Q4 2025 Earnings Preview
|05.02.
|JSC Kaspi.kz: Kaspi.kz to Announce 4th Quarter & Full-Year 2025 Financial Results on 2nd March
|Aktuelle Nachrichten
|13:01
|10:30
|Rightmove Plc - Total Voting Rights
|Rightmove Plc - Total Voting Rights
LONDON, United Kingdom, March 02
2 March 2026
RIGHTMOVE...
|10:30
|Rightmove Plc - Director/PDMR Shareholding
|Rightmove Plc - Director/PDMR Shareholding
LONDON, United Kingdom, March 02
2 March 2026
...
|Fr
|ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax besser als US-Börsen - Hürde bleibt aber
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Freitag mit einem fast stabilen Ergebnis von den schwachen US-Börsen abgekoppelt. Der Baader-Bank-Experte Robert Halver sprach davon, dass Anleger neuerdings...
|Fr
|FTSE 100 movers: Rightmove rallies on results; IAG flies lower
|13:01
|13.02.
|SuperCom Ltd - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans
|12.02.
|Supercom-Aktie legt nach neuem Überwachungsauftrag in Louisiana zu
|13.01.
|SuperCom expands electronic monitoring services to second Wisconsin county
|09.01.
|SuperCom secures second juvenile monitoring contract in Texas
|13:01
|04.02.
|UP Fintech Holding Limited (TIGR): A Bull Case Theory
|04.12.25
|Robinhood-Rivale UP Fintech: Mega-Wachstum zum Schnäppchen-Preis!
© Foto: Tamanna Rumee auf UnsplashUP Fintech, ein Mitbewerber des erfolgreichen Retail-Brokers Robinhood, hat ein sehr starkes Quartalsergebnis vorgelegt. Noch ist die Aktie günstig bewertet.
UP Fintech:...
UP Fintech:...
|04.12.25
|Earnings Call: UP Fintech steigert Umsatz im dritten Quartal 2025 um 73 %
|04.12.25
|UP Fintech Holding Ltd - 6-K, Report of foreign issuer