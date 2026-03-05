Actien-Börse

Die ursprüngliche Konzeption der Ampel-Regierung allein auf erneuerbare Energien erweist sich als technisch lückenhaft. Wir halten dennoch am Kursziel von 60 € fest:Der Wirtschaftswert der laufenden Stromquellen (inkl. Gas- und wasserstofffähiger Anlagen) liegt bei etwa 180 % der Buchwerte. Diese langfristigen Investitionen sind in ihrer Beständigkeit einzigartig. Sollte der Rückbau fossiler Kapazitäten technologisch modifiziert oder gestreckt werden, ändert dies die Kalkulation im laufenden Geschäft sowie den Bilanzansatz schlagartig zum Positiven. Mit der Beteiligung von knapp 16,7 % an E.ON verfügt RWE zudem über ein wertvolles Asset, das jederzeit zur Finanzierung neuer Großprojekte oder zur strategischen Absicherung genutzt werden kann.