EQS-News: Huawei Technologies Co., Ltd / Schlagwort(e): ESG

Huawei übertrifft das Ziel der ITU-Partner2Connect-Zusage und bringt 170 Millionen Menschen weltweit ans Netz



05.03.2026 / 15:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



BARCELONA, Spanien, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Huawei hat 170 Millionen Menschen in abgelegenen Gebieten in mehr als 80 Ländern mit digitaler Konnektivität versorgt und damit seine Zusage an die International Telecommunication Union (ITU) Partner2Connect (P2C) Digital Coalition übertroffen. Die Ankündigung erfolgte durch Yang Chaobin, CEO von Huawei ICT BG, auf dem TECH Cares Forum des Unternehmens in Barcelona. Er wies darauf hin, dass diese Leistung über die Verpflichtung hinausgeht, die Huawei mit dem Beitritt zur ITU P2C Digital Coalition im Jahr 2022 eingegangen ist: bis 2025 rund 120 Millionen Menschen in abgelegenen Gebieten mit Konnektivität zu versorgen. Yang bedankte sich bei den Telekommunikationskunden und -partnern von Huawei für ihre Unterstützung. An dem Forum nahmen rund 80 Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Industrie, von Partnerorganisationen und internationalen Gremien teil. Die Teilnehmenden diskutierten intensiv über die dringende Notwendigkeit, digitale Inklusion im KI-Zeitalter voranzubringen, erörterten praktische Lösungsansätze und arbeiteten an einem Konsens für eine Zusammenarbeit verschiedener Interessengruppen. In seiner Eröffnungsrede wies Yang darauf hin, dass trotz der rasanten Fortschritte bei der KI die digitale Kluft fortbesteht und sich weiter zu vergrößern droht. "Digitale Hochgeschwindigkeitsnetze und robuste Computerkapazitäten sind wesentliche Grundlagen für ein integratives und nachhaltiges KI-Zeitalter", sagte er. Die Erfüllung der P2C-Zusage der ITU, fügte er hinzu, spiegele das kontinuierliche Engagement von Huawei für Innovationen wider, die abgelegenen Gemeinschaften einen besseren Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung und Finanzdienstleistungen durch digitale Konnektivität ermöglichen. Cosmas Zavazava, Director des ITU Telecommunication Development Bureau, lobte die Leistungen von Huawei und die Arbeit des Unternehmens zur Überwindung der digitalen Kluft. "Die Anbindung ländlicher und unterversorgter Gemeinschaften erfordert innovative Geschäftsmodelle, Inklusivität und die effektive Nutzung von Kommunikationsressourcen sowie das Engagement der Gemeinschaft und nachhaltige Investitionen in lokale Kapazitäten. Ich begrüße das Engagement von Huawei für universelle und sinnvolle Konnektivität und bin stolz auf unsere starke und erfolgreiche Partnerschaft." Laut Jeff Wang, President von Huawei Public Affairs and Communications, ruht die digitale Integration auf zwei Säulen: integrative Konnektivität und Förderung digitaler Kompetenzen. Um die digitale Kompetenzlücke zu schließen, arbeitet Huawei mit Regierungen und Organisationen zusammen, um Studierende, Jugendliche, ältere Menschen und Frauen durch drei Initiativen zu unterstützen: Erweiterung des digitalen Zugangs, Angebot von Schulungen zu digitalen Fähigkeiten und Entwicklung von MINT-Lehrplänen. Seit seinem Start im Jahr 2019 hat das Programm "Skills on Wheels" von Huawei mehr als 130.000 Menschen in 21 Ländern mobile digitale Schulungen ermöglicht und damit neue Chancen für unterversorgte Gemeinschaften eröffnet. Marina Madale, Executive of Sustainability and Shared Value bei der MTN Group, bekräftigt, dass Konnektivität kein Privileg ist, sondern eine grundlegende Infrastruktur für das Wachstum Afrikas. In Übereinstimmung mit Jeff Wang wies sie darauf hin, dass MTN dem Ausbau der Konnektivität in ländlichen Gebieten, der Erschwinglichkeit von Geräten und dem Aufbau digitaler und KI-kompatibler Fähigkeiten Priorität einräumt. Im Bereich der ländlichen Netzwerkinnovation hat Huawei seine Lösungen der "Rural Series" seit 2017 kontinuierlich aktualisiert, um die Erschwinglichkeit und die Effizienz der Bereitstellung zu verbessern. Das im November 2025 eingeführte Huawei RuralCow deckt mit Unterstützung von MTN Nigeria Dörfer mit rund 1.500 Einwohnenden ab. Diese Lösungen haben dazu beigetragen, das Ziel zu erreichen, 170 Millionen Menschen den Zugang zum Netz zu ermöglixhen und gleichzeitig die lokale Wirtschaft anzukurbeln und einen breiteren Zugang zu digitalen öffentlichen Diensten zu ermöglichen. Während des Forums berichteten die Gäste über die Fortschritte ihrer Zusammenarbeit mit Huawei und bekundeten ihre Bereitschaft, die Kooperation zu vertiefen. Alle Teilnehmenden waren sich einig, dass die Förderung der digitalen Inklusion in der KI-Ära gemeinsame Anstrengungen von Regierungen, Betreibern, internationalen Organisationen und Unternehmen erfordert. Huawei wird auch in Zukunft Innovationen im Bereich ländlicher Netzwerktechnologien vorantreiben, die offene Zusammenarbeit vertiefen und die Förderung digitaler Kompetenzen vorantreiben. Durch konkrete Maßnahmen wird das Unternehmen weiterhin zu einer gerechteren und nachhaltigeren digitalen Welt beitragen. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925557/Yang_Chaobin___Huawei.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-ubertrifft-das-ziel-der-itu-partner2connect-zusage-und-bringt-170-millionen-menschen-weltweit-ans-netz-302705432.html



05.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News