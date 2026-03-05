EQS-News: Huawei / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

Huawei erweitert seine KI-Lösungen für den Finanzsektor, um die digitale sowie intelligente Transformation im globalen Finanzwesen voranzutreiben



05.03.2026 / 17:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



BARCELONA, Spanien, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Während des MWC Barcelona 2026 veranstaltete Huawei die Finanzveranstaltung unter dem Motto "Resiliente Intelligenz voranbringen, die Zukunft des Finanzwesens gemeinsam gestalten". Im Rahmen der Veranstaltung kündigte Huawei ein umfassendes Upgrade seiner Lösungen für Banking-KI und Basismodelle an und stärkte damit die zentralen Fähigkeiten in den Bereichen Szenarien, Technologie, Systems Engineering sowie Ökosystem. Jason Cao, Geschäftsführer der Huawei Digital Finance Business Unit, betonte, dass Banken in der heutigen Welt der Unsicherheit Resilienz in mehreren Dimensionen aufbauen müssen. Dazu gehören Multi-Active-Redundanz zur Vermeidung von Systemausfällen, mehrschichtige Sicherheit zum Schutz vor Cyberangriffen sowie eine solide Grundlage, damit globale Finanzinstitute den Übergang in das KI-Zeitalter beschleunigen können. Alvin Feng, Präsident von Huawei Digital Finance International, hielt eine Rede mit dem Titel "Jenseits von digital: Auf dem Weg zu einem von KI geprägten Finanzwesen". Er betonte, dass der Übergang von traditionellen Banken zu KI-gesteuerten Banken tiefgreifende Veränderungen bei Kundeninteraktionen, der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine, Entscheidungsansätzen, Systemarchitektur sowie Kundenerlebnis mit sich bringt. Banken brauchen ein klares Konzept, das die Geschäftsstrategie mit der technologischen Umsetzung verbindet. Auf Grundlage globaler Erfahrungen mit führenden Finanzinstituten hat Huawei den Intelligent Finance Value Implementer entwickelt, um genau diesen Bedarf zu erfüllen. Er bietet einen strukturierten Ansatz für die Auswahl von Szenarien, Unternehmensarchitektur sowie KI-Bereitstellung und ermöglicht Banken, sowohl digitale als auch KI-Grundlagen aufzubauen. Gestützt durch Systems Engineering sowie ein offenes Ökosystem hilft er Banken, sowohl technologischen als auch geschäftlichen Mehrwert zu realisieren. Dies spiegelt einen grundlegenden Wandel wider: Technologie ist nicht länger nur eine Unterstützungsfunktion - sie ist nun ein Wertzentrum im Kern des Geschäfts. Alvin Feng ergänzte, dass der Schlüssel zum KI-Banking darin liegt, mithilfe von Systems Engineering KI-Infrastruktur mit offenen Ökosystemen zu vereinen und Bankprozesse durch die Zusammenarbeit von menschlicher Intelligenz und künstlicher Intelligenz neu zu gestalten. Zu diesem Zweck hat Huawei seine Lösungen für Banking-KI und Basismodelle umfassend modernisiert: Huawei stellte seine neuesten SuperPoD-Angebote, die AI Data Platform sowie das Xinghe AI Network vor, um Finanzkunden beim Aufbau einer resilienten Infrastruktur sowohl für allgemeine Rechenlasten als auch für KI-Computing zu unterstützen. Durch den Aufbau durchgängiger Fähigkeiten in den Bereichen intelligenter Betrieb und Wartung, spezialisierte Modellanpassung, Agentenentwicklung sowie Szenariodesign hat Huawei Systems Engineering genutzt, um den Entwicklungszyklus von Agenten von mehreren Monaten auf wenige Wochen zu verkürzen, die Prompt-Genauigkeit um 10 % zu verbessern und die Ende-zu-Ende-Latenz um mehr als 60 % zu senken. Das RongHai-Programm wurde erweitert und umfasst nun mehr als 150 Lösungspartner sowie über 11 000 Beratungs-, Vertriebs-, Service- und Integrationspartner weltweit, um ein Ökosystem aufzubauen, das Kundenbetrieb, Risikomanagement sowie Automatisierung abdeckt und gemeinsam mit Finanzinstituten KI in allen Szenarien weiterzuentwickeln. Mit Blick auf die Zukunft setzt Huawei weiterhin auf kontinuierliche Innovation und unterstützt globale Finanzinstitute beim Aufbau einer intelligenten, autonomen sowie widerstandsfähigen digitalen Infrastruktur. Mit seinem offenen Ökosystem und seinen Systems-Engineering-Fähigkeiten wird Huawei die tiefe Integration von KI in zentrale Finanzszenarien vorantreiben. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925744/Jason_Cao_CEO_Huawei_Digital_Finance_BU.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-erweitert-seine-ki-losungen-fur-den-finanzsektor-um-die-digitale-sowie-intelligente-transformation-im-globalen-finanzwesen-voranzutreiben-302705587.html



05.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News