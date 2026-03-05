EQS-News: Huawei / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

Huawei und Bittel bringen Xinghe Al SafeStay Hotel Campus-Netzwerklösung auf den Markt



05.03.2026

BARCELONA, Spanien, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Während des MWC Barcelona 2026 haben Huawei und Shandong Bittel Intelligent Technology Co., Ltd. (kurz: Bittel) gemeinsam die Xinghe Al SafeStay Hotel Campus Network Solution veröffentlicht. Die Netzwerklösung nutzt modernste AirEngine-Produkte, um eine Wi-Fi 7-Abdeckung in allen Hotelszenarien bereitzustellen und unterstützt einen dualen 10-Gbit/s-Zugang für kabelgebundene und drahtlose Konnektivität. Sein innovatives intelligentes IoT-Steuerungssystem ermöglicht eine nahtlose Temperaturanpassung für die Gäste und reduziert gleichzeitig den Energieverbrauch um 20 %. Außerdem sorgt der 24/7-Sicherheitsdienst dafür, dass jeder Aufenthalt sicher und sorgenfrei ist. Die Lösung wurde speziell für Hotels entwickelt und nutzt die Ressourcen von Partnern, um ein einsatzbereites Modell mit Plug-and-Play-Geräten anzubieten. Dies vereinfacht die Installations- und Debugging-Prozesse und beschleunigt die Bereitstellung von Diensten. "Wir arbeiten bereits seit 2020 mit Huawei zusammen", berichtet Wei Zhenhua, Marketing Director bei Bittel für Europa, Afrika und die GUS-Regionen. "Diese neu eingeführte Lösung kombiniert die hochmoderne Wi-Fi 7-Technologie von Huawei mit unserem Know-how in der Systemintegration. Dadurch entfällt die Notwendigkeit von Zusatzgeräten wie Infrarotsensoren und mmWave-Radargeräten. Durch die Nutzung der fortschrittlichen AP-Funktionen von Huawei liefern wir nahtlose intelligente Lösungen, die die Wettbewerbsfähigkeit von Hotels durch räumliche Intelligenz neu definieren. Gemeinsam schaffen wir sichere, KI-gesteuerte Hotels, die den digitalen Wandel in der gesamten Branche beschleunigen." Wei Zhenhua, Marketing Director bei Bittel für die Regionen Europa, Afrika und GUS, nahm zusammen mit anderen Gästen von Huawei, darunter auch Huawei, an der Einführung der gemeinsamen Lösung teil: Xu Jianfeng, Vice President der Huawei-Geschäftseinheit Manufacturing and Large Enterprises; Xu Qiang, Director der Huawei-Abteilung Commercial Scenario; Chen Zhiwei, Vice President des Bereichs Campus Network der Huawei-Produktlinie Data Communication, und Li Aiping, Director der Abteilung Partner Development & Sales der Huawei-Geschäftseinheit Manufacturing and Large Enterprises. Mit Blick nach vorn wird Huawei weiterhin innovativ sein und auf globaler Ebene mit weiteren herausragenden Partnern zusammenarbeiten, um Hotels dabei zu unterstützen, den individuellen Verbrauchererwartungen durch attraktivere Erlebnisse gerecht zu werden, die Betriebskosten zu senken und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt zu steigern. Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2925805/image1.jpg

