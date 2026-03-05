EQS-News: Huawei / Schlagwort(e): Produkteinführung

BARCELONA, Spanien, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem MWC Barcelona 2026 stellte Huawei seine iFTTO-Lösung vor, mit der die intelligente Transformation von Campus-Umgebungen durch künstliche Intelligenz beschleunigt werden soll. Durch die Integration optischer Netze mit KI-Technologien will iFTTO eine solide Grundlage für die schnelle Verbreitung von KI-Anwendungen auf dem Campus schaffen. Die Lösung bietet multidimensionale Informationskonvergenz, intelligenten Betrieb und Wartung sowie offenes IoT und unterstützt Campus-Umgebungen dabei, sich zu wirklich intelligenten Umgebungen zu entwickeln. Mit dem Aufblühen von KI-Anwendungen auf dem Campus werden traditionelle physische Räume in digitale, intelligente Ökosysteme verwandelt. Diese Entwicklung erfordert eine höhere Netzwerkbandbreite und geringere Latenzzeiten und stellt gleichzeitig neue Herausforderungen an den intelligenten Campusbetrieb. In diesem Zusammenhang hat Huawei seine FTTO-Lösung zur iFTTO-Lösung weiterentwickelt und treibt Campus-Netzwerke damit über die traditionelle "Konnektivität" hinaus hin zu multidimensionaler Informationskonvergenz und dem Internet der Dinge. "Diese Entwicklung schafft eine einheitliche Grundlage, die visuelle Wahrnehmung, Rechenleistung sowie Steuerung integriert, damit den Weg für die Transformation zu einem intelligenten Campus ebnet und den Übergang zu intelligenten Abläufen beschleunigt", so Perry Yang, Präsident des Bereichs Enterprise Optical bei Huawei. Um den sich wandelnden Anforderungen intelligenter Campus-Umgebungen gerecht zu werden, hat Huawei das O-N.E.X.T-Konzept eingeführt, das optische und intelligente Technologien innerhalb der iFTTO-Lösung kombiniert. Dieser Ansatz definiert den Wert von Campusnetzen neu und fördert ein neues Smart-Campus-Ökosystem. N.E.X.T umfasst vier innovative Lösungsmerkmale. N steht für "Network Unified by Optical", bei dem optische Netze direkt an die Endgeräte angeschlossen werden, wodurch die Architektur von zwei Schichten auf eine reduziert wird. E steht für "Ecosystem of Open IoT" und wird durch den branchenweit ersten Wi-Fi 7 Optical IoT AP von Huawei mit integrierten NearLink- und Bluetooth-Modulen umgesetzt, der eine einheitliche Bereitstellung und einen gemeinsamen Bus für Netzwerk- sowie IoT-Konnektivität ermöglicht. X steht für "X-Dimensional Information Fusion" und unterstützt mehrdimensionale Datenquellen wie visuelle Daten, Wi-Fi-Kanäle, Funkfrequenzen sowie 3D-LiDAR. Dadurch werden verschiedene KI-Anwendungen auf Basis multimodaler, kollaborativer Datenverarbeitung ermöglicht. T steht für "Towards Autonomous Operation (Autonomous Driving Network)" und unterstreicht die Einführung des branchenweit ersten intelligenten Agenten von Huawei für Betrieb und Wartung rein optischer Campusnetze. Dieser unterstützt interaktiven, proaktiven Betrieb sowie Wartung, bietet ein Closed-Loop-Management und verbessert die betriebliche Effizienz. Und schließlich steht O für "Open 3-Layer Computing Power" und unterstützt die Bereitstellung von KI-Anwendungen in Branchen wie smartem Gesundheitswesen sowie energieeffizienter Hotellerie, indem Cloud-, Edge- und Geräteebene zusammenwirken. Die iFTTO-Lösung von Huawei bietet klar differenzierten Mehrwert für spezifische Szenarien in Branchen wie Bildung, Gesundheitswesen und Gastgewerbe. Im Bildungsbereich nutzt die iFTTO-Lösung passive optische Aggregation und optische Tri-Band-Wi-Fi 7-APs, um Ultra-10G-Konnektivität in jeden Raum zu bringen und so Ultra-Breitband-Campusnetzwerke aufzubauen. Zudem unterstützt die Lösung eine koordinierte Steuerung der Beleuchtung sowie der Klimaanlage in den Klassenzimmern und trägt so zur Senkung des Energieverbrauchs bei. In Wohnheimen setzen KI-Algorithmen Prioritäten bei wichtigen Diensten, um das Nutzererlebnis zu verbessern. Im Gesundheitswesen beschleunigt 50G PON die KI-gestützte Pathologieanalyse, während optische Terminals mit IoT-Geräten in Krankenstationen verbunden werden, um intelligente Pflege zu unterstützen und die Privatsphäre der Patienten zu schützen. Für Hotels bietet die innovative 2D-zu-3D-Videokonvertierungstechnologie den Gästen ein beeindruckendes Unterhaltungserlebnis. Bis heute kommt die FTTO-Lösung von Huawei in mehr als 15 000 Campus-Umgebungen zum Einsatz. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925874/image1.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-stellt-die-iftto-losung-vor-und-beschleunigt-mit-innovativen-funktionen-die-intelligente-transformation-von-campus-umgebungen-302705643.html



