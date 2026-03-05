EQS-News: HUAWEI / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

"Now Is Yours": Huawei definiert intelligentes Wohnen neu auf der MWC 2026



05.03.2026 / 17:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



BARCELONA, Spanien, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Am 2. März enthüllte Huawei auf dem mit Spannung erwarteten Mobile World Congress (MWC 2026) in Barcelona die Zukunft. Unter dem Motto "Now Is Yours" präsentierte Huawei eine Vielzahl von Produkten, darunter Smartphones, PCs, Tablets, Uhren und Earbuds. Der Tech-Gigant stellte seine neuesten Durchbrüche in den Bereichen faltbare Bildschirme, Fitness und Gesundheit, mobile Bildgebung, Produktivität und Kreativität vor und präsentierte den Verbrauchern weltweit eine spannende Vision des zukünftigen digitalen Lebensstils. Im Bereich "Your Intelligent World" präsentierte Huawei seine technologischen Fähigkeiten als führendes Unternehmen für intelligente Technologien. Mit einer Vielzahl von Tablets bietet Huawei Produktivität auf PC-Niveau. Dank HarmonyOS können die Geräte von Huawei nahtlos Office-Software wie etwa WPS Office mit vollem Funktionsumfang ausführen. Ergänzt durch die Effizienz von HUAWEI Notes ermöglichen sie professionelle Kreativität und Zusammenarbeit - jederzeit und überall. Was die Hardware-Software-Integration betrifft, so bietet das PaperMatte Display von Huawei eine klare, augenfreundliche Anzeige und eine einzigartige Schreib- und Zeichenerfahrung wie auf Papier. Auf der Veranstaltung wurde auch das HUAWEI MatePad Mini vorgestellt, ein kompaktes 8,8-Zoll-Flaggschiff-Tablet, das Tragbarkeit mit intelligenter High-End-Technologie verbindet. Ein besonderes Augenmerk lag auf den leistungsstarken KI-Funktionen der neuesten Huawei-Flaggschiff-Smartphones der Mate-80-Serie, die durch intelligent zugeschnittene Funktionen die Nutzerinteraktion verbessern. Darüber hinaus enthüllten detaillierte Videos die komplizierte Technik von Foldables wie dem Mate X7 und zeigten modernste Scharnier- und Displaytechnologie, die neue Maßstäbe in der Branche setzt. Der Bereich "Energize Your Life" bot immersive, praxisnahe Erfahrungen, die zeigten, wie Huawei-Technologie Fitness und Gesundheit unterstützt. Die Besucherinnen und Besucher konnten Wearables in simulierten Alltagsszenarien testen. Bei den Vorführungen lag der Fokus auf speziellen Funktionen: die HUAWEI WATCH GT 6-Serie mit fortschrittlichen Fahrradmetriken für effizientere Fahrten; die HUAWEI WATCH GT Runner 2 und ihr Intelligenter Marathon-Modus, der Läufer durch Training vor dem Rennen, Pacing während des Rennens und Analyse nach dem Rennen begleitet; die HUAWEI WATCH 5 und HUAWEI WATCH D2, die ein umfassendes Gesundheitsmanagement bieten, von der komfortablen Überwachung bis hin zu proaktiven Erinnerungen, die Nutzerinnen und Nutzern komplette Gesundheitslösungen bieten. Im Bereich "Explore Yourself" konnten Besucherinnen und Besucher ihr kreatives Potenzial mit der von Huawei selbst entwickelten "GoPaint"-App freisetzen. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche und der umfangreichen Asset-Bibliothek macht die App gestalterisches Schaffen auf professionellem Niveau für jedermann zugänglich. Für die mobile Filmproduktion präsentierte Huawei seine XMAGE-Bildgebungstechnologie und hob insbesondere die bedeutenden Fortschritte bei der Videoaufnahme des HUAWEI Mate 80 Pro hervor: ein extrem hoher Dynamikbereich, eine präzise Farbwiedergabe und branchenführende Telemakro- und Zeitlupenfunktionen. So können Benutzerinnen und Benutzer mühelos die Schönheit alltäglicher Momente einfangen und Videos in professioneller Qualität produzieren. Huawei setzt mit seiner neuesten Philosophie "Now Is Yours" auf einen mutigen, jugendlichen Spirit und läutet damit ein neues Kapitel des Smart Living für Nutzerinnen und Nutzer weltweit ein. Auch künftig setzt Huawei konsequent auf Innovation und bietet hochmoderne Produkte sowie nahtlose, szenarioübergreifende Nutzererlebnisse, die es allen ermöglichen, ihre eigenen außergewöhnlichen Momente im Jahr 2026 zu entdecken und festzuhalten. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924638/The_Your_Intelligent_World_zone.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924637/The_Energize_Your_Life_zone.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924636/The_Explore_Yourself_zone.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/now-is-yours-huawei-definiert-intelligentes-wohnen-neu-auf-der-mwc-2026-302705623.html



05.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News