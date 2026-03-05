Beim US-Elektroautobauer Tesla sorgt die jüngste Betriebsratswahl im Werk Grünheide für Streit. Die IG Metall wirft dem Management Einflussnahme vor und prüft nach eigenen Angaben einen Strafantrag wegen Behinderung der Gewerkschaften nach Paragraf 119 des Betriebsverfassungsgesetzes."Das war alles andere als eine faire Betriebsratswahl", sagte der Bezirksleiter der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen, Jan Otto. Immer wieder habe das Management versucht, die Wahl zu beeinflussen. Kritik äußerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
