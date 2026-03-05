EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Infineon Technologies AG / Aktienrückkäufe vom 02. März 2026 bis zum 04. März 2026 - Abschluss des Aktienrückkaufprogramms 2026

Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



05.03.2026 / 11:55 CET/CEST

Infineon Technologies AG:

Aktienrückkaufprogramm 2026 - Wöchentliche Zwischenmeldung 2 Neubiberg, 05. März 2026 Aktienrückkaufprogramm 2026 - Woche 2 vom 02. März bis 04. März 2026 /

2. Zwischenmeldung Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 Im Zeitraum vom 02. März 2026 bis einschließlich 04. März 2026 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 2.466.343 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2026 erworben, das am 23. Februar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse. Dabei wurden Aktien wie folgt erworben: Aktienrückkaufprogramm 2026 Date Aggregiertes Volumen

(Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittkurs (EUR) Handelsplatz 02. März 2026 600.000 44,6064 Xetra 03. März 2026 960.000 42,0459 Xetra 04. März 2026 906.343 43,3325 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program

Insgesamt wurden während des Aktienrückkaufs vom 23. Februar 2026 bis einschließlich 04. März 2026 wie geplant 4.000.000 Aktien erworben. Das Aktienrückkaufprogramm 2026 endete daher am 04. März 2026. Der Gesamtkaufpreis beläuft sich auf 177.735.459 Euro, der durchschnittlich gezahlte Erwerbspreis pro Aktie beträgt damit 44,43 Euro. Infineon Technologies AG Der Vorstand



