EQS-Ad-hoc: plenum AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

plenum AG: plenum AG gibt vorläufige und ungeprüfte Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt.



05.03.2026 / 16:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION GEMÄSS ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 plenum AG gibt vorläufige und ungeprüfte Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt. Frankfurt am Main, den 05.03.2026 16:00 Uhr (UTC+1) Die plenum AG geht gemäß ihrer heutigen Beurteilung im Rahmen der andauernden Abschlusserstellung und auf der Grundlage vorläufiger und ungeprüfter Geschäftszahlen davon aus, dass der Umsatz des plenum Konzerns ("plenum Gruppe") im Geschäftsjahr 2025 rund EUR 22,6 Mio. (Vorjahr: EUR 29,4 Mio.) betragen hat und dass das operative Ergebnis (EBITDA) bei bis zu EUR -1 Mio. (Vorjahr: EUR 3 Mio.) liegt. Für den Einzelabschluss der plenum AG ergibt sich aufgrund der im Jahr 2025 angekündigten und vollzogenen Verschmelzung der RFC Professionals GmbH auf die plenum AG zum Buchwert des Eigenkapitals zusätzlich ein einmaliger und außerordentlicher Aufwand von rund EUR 5,5 Mio. und in der Folge ein entsprechender Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2025. Vor diesem Hintergrund wird für das Geschäftsjahr 2025 keine Dividendenzahlung erfolgen. Im Geschäftsjahr 2025 zeigte sich insbesondere die Entwicklung des Geschäftsbereichs Transformation Advisory als Belastung für den Geschäftserfolg der plenum Gruppe. Nach einem starken Wachstum dieser Geschäftseinheit im Geschäftsjahr 2024 konnten die Vertriebsziele des Geschäftsjahrs 2025 nicht erreicht werden. Die vor dem Hintergrund der schwächeren Geschäftsentwicklung eingeleiteten Personalveränderungen haben das vierte Quartal 2025 zudem stärker als erwartet belastet und sind eine wesentliche Ursache für den Ergebnisrückgang. Weitere Gründe für die Geschäftsentwicklung liegen neben der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des vergangenen Jahres in diversen Verschiebungen gesetzlicher Vorhaben wie z.B. der NIS-2 Richtlinie sowie den veränderten politischen Prioritäten im Bereich Nachhaltigkeit, was zu Projekt-verzögerungen und -verschiebungen geführt hat. Auf Grund von erfolgten personellen und thematischen Anpassungen sowie einer leicht verbesserten gesamtwirtschaftlichen Lage erwartet die plenum Gruppe für das laufende Geschäftsjahr 2026 eine Stabilisierung des Geschäfts und im Folgenden eine Rückkehr auf den Wachstumspfad der vergangenen Jahre mit einer positiven Ergebnisentwicklung. Über die plenum AG: Die plenum AG (ISIN DE000A161Z44) ist eine unabhängige, mittelständisch geprägte Managementberatung. plenum versteht sich seit 40 Jahren als umsetzungsstarker Beratungs- und Lösungspartner zur Gestaltung der digitalen und regulatorischen Transformation in den Kernbranchen Finanzinstitute, Versicherungen und Energie & Mobilität sowie im industriellen Mittelstand. Die Beratungsschwerpunkte liegen an der Schnittstelle von Business und IT. Mit über 140 hoch qualifizierten Professionals fokussiert sich plenum auf Themenfelder von der IT Strategie & Governance, über Cyber Resilienz, Data- & Information Governance und Nachhaltigkeit (ESG) bis zur Transformation digitaler Plattformen und ist mit Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz im gesamten deutschsprachigen Raum vertreten.

Kontakt:

plenum AG

Investor Relations

Neue Mainzer Straße 28

60311 Frankfurt am Main

EMail: aktie@plenum.de



Ende der Insiderinformation



05.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News