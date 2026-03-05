Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 05.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
"Unbegrenzte Munition?" - Ohne diesen kritischen Rohstoff bleibt es wohl nur ein Versprechen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A402TW | ISIN: US88165K1016 | Ticker-Symbol: G28
Frankfurt
05.03.26 | 15:25
0,154 Euro
-1,60 % -0,003
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
TEVOGEN BIO HOLDINGS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TEVOGEN BIO HOLDINGS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,1520,15817:52
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
SKELETON COAST URANIUM
SKELETON COAST URANIUM CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
SKELETON COAST URANIUM CORP0,0660,00 %
TEVOGEN BIO HOLDINGS INC0,154-1,60 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.