Donald Trump sorgt mit einem überraschenden Investment in Netflix-Anleihen für Aufmerksamkeit. Diverse Analysten haben sich in den letzten Tagen ebenfalls zur Netflix-Aktie zu Wort gemeldet. Ein ungewöhnlicher Kauf sorgt derzeit für Gesprächsstoff an der Wall Street: Laut eines aktuellen Filings an die Wertpapieraufsicht SEC hat Donald Trump Netflix-Anleihen erworben. Parallel dazu wird die Aktie von mehreren Analysten nach der geplatzten Warner-Übernahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE