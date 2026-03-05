Zürich - Der US-Dollar hat am Donnerstagnachmittag leicht an Terrain gewonnen. Sowohl zum Euro als auch zum Franken legte er zu. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am späten Nachmittag 1,1580 Dollar nach 1,1621 gegen Mittag. Auch zum Franken hat der Dollar mit 0,7819 Franken deutlich Boden gut gemacht (Mittag: 0,7789). Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9055 derweil mehr oder weniger auf der Stelle. In den USA hat sich die Zahl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab