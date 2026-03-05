Die Evotec-Aktie ist mal wieder von hoher Nervosität geprägt. Am Donnerstag verliert sie aktuell rund -2% und steht bei 5,55 €. Damit liegt sie wieder deutlich unter der wichtigen Grenze von 6 €. Was ist hier zu erwarten? Sehr volatiler Kursverlauf Der Jahreschart zeigt einen sehr volatilen Kursverlauf. Die Kursrückgänge kommen meistens sehr abrupt. Dann kämpft sich die Aktie wieder mühselig nach oben. Die Ursachen für die starken Kurseinbrüche sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
