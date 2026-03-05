Die im Express-Service von heute besprochener Aktie hat nach einem Kurstief im Juni des vergangenen Jahres eine beeindruckende Aufholjagd hingelegt: Der Aktienkurs konnte sich innerhalb dieser Zeit deutlich steigern. Aktuell zeigt sich jedoch, dass viele Anleger offenbar entschlossen sind, die entstandenen Kursgewinne zu sichern und ihre Positionen zu verkaufen. Dieses verstärkte Gewinnmitnahmeverhalten könnte für eine kräftige Korrektur sorgen.Analystenbewertungen ...

