Nach dem sogenannten Trump-Crash verzeichnete die heute im Express-Service besprochene Aktie ein Tief im Bereich um 20,00 Euro. Von diesem Punkt aus setzte eine beeindruckende Rallye ein, die den Kurs kontinuierlich steigen ließ. Ein Blick auf den aktuellen Chartverlauf zeigt allerdings, dass die Stimmung unter den Anlegern angespannt ist. Die bisherigen Kursgewinne könnten ins Wanken geraten, wenn weitere Verluste eintreten. Sollte der Kurs erneut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS