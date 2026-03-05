Nach dem sogenannten Trump-Crash verzeichnete die heute im Express-Service besprochene Aktie ein Tief im Bereich um 20,00 Euro. Von diesem Punkt aus setzte eine beeindruckende Rallye ein, die den Kurs kontinuierlich steigen ließ. Ein Blick auf den aktuellen Chartverlauf zeigt allerdings, dass die Stimmung unter den Anlegern angespannt ist. Die bisherigen Kursgewinne könnten ins Wanken geraten, wenn weitere Verluste eintreten. Sollte der Kurs erneut ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.