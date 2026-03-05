GFT Technologies, ein global agierender Technologie- und Beratungsdienstleister, sorgt derzeit für große Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten. Clever agierende Anleger konnten dank einer ausgefeilten RuMaS-Strategie erhebliche Gewinne einfahren: Die Taktik bestand darin, bei weiter fallenden Kursen den Einstiegskurs flexibel nach unten anzupassen. Der entscheidende Moment kam am 26. Februar - fast punktgenau am Tief der Abwärtsbewegung wurde der Einstieg ...

